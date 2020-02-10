أمن وتعليم الشرقية يوزعان الهدايا على طلاب المدارس بالمحافظة.. صور

قام وفد من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، باستقبال الطلاب فى بداية الفصل الدراسى الثانى، وتم توزيع كرسات وهدايا على الطلاب بعدد من مدارس المحافظة.

حيث تم تشكيل الوفد من إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الأدارات التعليمة وتم استقبال طلاب المدارس بأدارة القنايات وأدارة غرب الزقازيق التعليمية.





وقام الضباط بتوزيع كراسات على الطلاب كهدية من جهاز الشرطة ومديرية أمن الشرقية بمناسبة عيد الشرطة.

من جانبه، أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه تم استقبال الفصل الدراسي الثاني وتم التنبيه علي مديري الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

كما انتظم ما يقرب من مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية في 3060 مدرسة على مستوى المحافظة.