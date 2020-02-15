اقتراحات البرلمان توافق على صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، علي الاقتراح المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب بدائرة مركز سمالوط بسر عة صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمحافظة المنيا.









وقال النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب إن صرف الحد الأدنى للأجور للموظفين تطبيق لقرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذى لم يتم تطبيق الحد الأدنى في بعض المصالح الحكومية في محافظة المنيا حتى الآن.





وأضاف أن عدد موظفي المنيا اللذين لم يحصلوا علي الحد الأدنى حوالى 22 الف موظف بمبلغ 240 مليون في العام الواحد، وان وزارة المالية لم تدفع سوى 25 مليون فقط وتم دفع مبلغ 5 مليون جنية من الصناديق من المحافظة وبذلك اصبح المبلغ 30 مليون جنيه وهو لا يكفى شهرين راتب للموظفين .









وطالب البرلماني وزارة المالية بسرعة تكملة المبلغ حيث أنها المسؤولة بتكملة ذلك المبلغ وهو ما أكده وزير المالية فى مجلس النواب





ووافق مسئول وزارة المالية بتكملة المبلغ علي فترات بعد تقدم المحافظة بطلب يحدد مبلغ العجز.





يذكر ان اللجنة وافقت علي الاقتراح بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا واحمد السيد مندوب وزارة المالية ولفيف من بعض مسئولي ومندوبي الحكومة ولفيف من أعضاء مجلس النواب.







