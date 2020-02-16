تعرف على عدد أغاني ألبوم إليسا الجديد

تقدم خلال إلبومها الجديد 20 أغنية، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها خوض سباق الألبومات الغنائية بهذا الكم من الأغاني.





وتسيطر اللهجة المصرية على الأغاني حيث تقدم اليسا أكثر من 15 أغنية مصرية و 4 أو 5 أغان باللهجة اللبنانية، وهو النهج الذي تتبعه اليسا دائما في ألبوماتها الغنائية منذ بداياتها الفنية.





وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع بهاء الدين محمد ،أمير طعمية، محمد يحيى ، رامي جمال، احمد ابراهيم ، نادر عبد الله، زياد برجي.



