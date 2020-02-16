بعد طرح سهران بأيام قليلة .. عمرو دياب يستحوذ على تريند جوجل

تصدر

ألبوم

الهضبة

" سهران " مؤشر البحث جوجل، كأكثر بحثا منذ طرحه فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى، و يضم الألبوم 14 أغنية من بينهم : "هيعيش يفتكرنى " زى مانتى , عم الطيب , يا روقانك"، ويعد الألبوم الـ 35 فى مسيرة الهضبة

الفنية.