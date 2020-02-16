بعد طرح سهران بأيام قليلة .. عمرو دياب يستحوذ على تريند جوجل
الأحد 16/فبراير/2020 - 10:49 ص
عمرو دياب
تصدر ألبوم الهضبة عمرو دياب " سهران " مؤشر البحث جوجل، كأكثر بحثا منذ طرحه فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى، و يضم الألبوم 14 أغنية من بينهم : "هيعيش يفتكرنى " زى مانتى , عم الطيب , يا روقانك"، ويعد الألبوم الـ 35 فى مسيرة الهضبة عمرو دياب الفنية. وتعاون عمرو دياب فى "سهران" مع العديد من الشعراء أبرزهم خالد تاج الدين ، تامر حسين و احمد المالكى والملحنين عمرو مصطفى ، عزيز الشافعى و الموزعين طارق مدكور ، اسامة الهندى و نادر حمدى.
و يستعد الهضبة عمرو دياب
لإحياء حفلا جماهيريا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم 28 من الشهر الجارى .