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فن

بعد طرح سهران بأيام قليلة .. عمرو دياب يستحوذ على تريند جوجل

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:49 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق حمدى
تصدر ألبوم الهضبة عمرو دياب " سهران " مؤشر البحث جوجل، كأكثر بحثا منذ طرحه فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى، و يضم الألبوم 14 أغنية من بينهم : "هيعيش يفتكرنى " زى مانتى , عم الطيب , يا روقانك"، ويعد الألبوم الـ 35 فى مسيرة الهضبة عمرو دياب الفنية.

وتعاون عمرو دياب  فى "سهران" مع العديد من الشعراء أبرزهم خالد تاج الدين ، تامر حسين و احمد المالكى والملحنين عمرو مصطفى ، عزيز الشافعى و الموزعين طارق مدكور ، اسامة الهندى و نادر حمدى.

و يستعد الهضبة  عمرو دياب لإحياء حفلا جماهيريا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم 28 من الشهر الجارى .
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