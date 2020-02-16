صندوق تحيا مصر: نور حياة تجري الكشف الطبي على 55680 تلميذا في أسبوع

انطلقت صباح اليوم، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" لتباشر عملها بالمدارس الابتدائية للأسبوع الثاني على التوالي بعد استئناف العام الدراسي، وذلك في عشر محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح مستهدفة أكثر من نصف مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة.





وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل الطبية قامت بالكشف الطبي على 55680 تلميذا خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي، وذلك بواقع 8271 تلميذا بالإسكندرية، 10382 تلميذا بالشرقية، 7595 تلميذا بالمنيا، 6116 تلميذا بقنا، 3161 تلميذا بالأقصر، 2788 تلميذا بالسويس، 4698 تلميذا ببني سويف، 4090 تلميذا بالقليوبية، 7047 تلميذا بالدقهلية، و1532 تلميذا بمطروح، وتم اكتشاف 6145 حالة مصابة بمسببات ضعف الإبصار على مستوى العشرة محافظات وجاري توفير النظارات الطبية لهم مجانا.





وأضاف أن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى المبكر لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20%، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.





ونوه عبد الفتاح إلى أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل جميع العقبات أمام الفريق الطبي.





كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.





وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر الى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.





وتتضمن كل وحدة لوحات اختبار مستوى النظر، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.





جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، والثاني محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء.