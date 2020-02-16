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أخبار البلد

لو عندك مشكلة في البيئة وعاوز تحلها.. اتبع الخطوات التالية

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:45 م
شكاوى وزارة البيئة
شكاوى وزارة البيئة
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قسم الأخبار
ناشدت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي المواطنين والمستثمرين التواصل معها حال وجود أي شكاوى واجهتهم، للبت في حلها والوقوف على أسبابها.


وقالت الوزارة: "يرجى إرسال الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg)، أو الخط الساخن: 16528، حيث تم الربط مع البوابة فى أبريل 2018".


وأضافت: "يرجى إرسال الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة، كما يمكن متابعة الاستعلام بالإضافة إلى الشكاوى قبل أبريل 2018 والتى تم إدخالها على موقع الوزارة من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.


لإرسال شكاوى "المواطنين والمستثمرين"


لإرسال استعلامات (استعلام عام - الاستعلام عن موقف مشروع تقييم أثر بيئى) أو اقتراحات اضغط هنا...
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