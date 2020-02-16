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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 30 كيلو بانجو بدمياط

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:10 م
كلبش
كلبش
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زينب الزغبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط عاطل يستقيل سيارة ويقوم بتوزيع مواد مخدرة على عملائه في نطاق مركز دمياط.


كانت قد وردت معلومات إلى ضباط قسم مكافحة المخدرات، بمحاولة شخص نقل كمية من المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه، وشن ضباط القسم حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو أثناء استقلاله سيارة  للتخفي داخلها.


وبمواجهته اعترف بحوزته لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه من مروجى المخدرات.


وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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