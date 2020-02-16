ضبط عاطل وبحوزته 30 كيلو بانجو بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط عاطل يستقيل سيارة ويقوم بتوزيع مواد مخدرة على عملائه في نطاق مركز دمياط.





كانت قد وردت معلومات إلى ضباط قسم مكافحة المخدرات، بمحاولة شخص نقل كمية من المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه، وشن ضباط القسم حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو أثناء استقلاله سيارة للتخفي داخلها.



