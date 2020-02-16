صفات العبد الرباني وعلاقته بالكمال.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الإنسان مجموعة من الصفات لو جمعتها ستكون 1500 صفة وهذا على سبيل المثال، وليس على سبيل الحقيقة والحصر.





وأضاف "جمعة"، خلال لقائه فى برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، في إجابته عن سؤال: " ما صفات العبد الرباني وما علاقتها بالكمال ؟"، أنه ليس الإنسان مكلف حتى تكون لديه صفات ربانية أو كاملة فهناك من يخلطون الأعمال الصالحة بالسيئة لقوله تعالى { خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}، مُشيرًا الى أن ما ينقص منا من صفات نكمله وما يكمل منا ننسبه للربانية.





وتابع قائلًا: " عندما تلامز اليهود على سيدنا محمد وقالوا "السام عليك محمد" والسام هنا تعني الهلاك والموت عليك يا محمد، فسمعت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ما قالوه فقالت بل عليكم وعلى أبائكم وعلى أبنائكم، فهذه هى صفات العبد الكامل بمعنى أن أى إنسان كامل ومحب لله ولرسوله سيفعل هذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ياعائشة ألم تسمعي ما قلته قالت له ماذا قلت يا رسول الله قال "وعليكم"، وعليكم هنا تعنى بأنه عليكم وعلى أبائكم وأبنائكم، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حقه بهذه الكلمة وكفاية فهذه هى صفات العبد الرباني".



