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نبيلة مكرم: زيارة اليوم وجدنا فيها العديد من الصناعات التي تحتاج إلى دعم .. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:20 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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إبراهيم القادري
قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إننا قمنا اليوم بزيارة استطلاعية في محافظة الغربية من ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وقمنا بزيارة 4 قرى من القرى المنتجة والتي تحتاج الي دعم لتقدم صناعتها.


وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أنه في زيارة اليوم وجدنا العديد من الصناعات في القرى ومنها صناعة الفخار والخزف والدهانات والأثاث وعسل النحل والزبيب.


وأوضحت مكرم أن كل قرية ممثلة في صناعة معينة وبناء علي زيارتى اليوم ومعي فريق العمل الذي سيقوم بوضع خطة عمل لدعم هذه الصناعات وتوفير فرص عمل للشباب. وتابعت ، أن الشباب الذين يهاجرون هجرة غير شرعية اليوم سيصبح لديهم مشاريع وهذه المشاريع تحتاج الى الايدي العاملة.


واستكملت أن الدولة ضمت المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن استراتيجية الدولة لتنمية هذه القرى وتقديم الدعم لشبابها حتي يستطيع العمل في الخارج اذا أراد.

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