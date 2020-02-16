مجلس الوزراء: لدينا الآن مجمعات صناعية جاهزة للمستثمرين الصناعيين.. فيديو

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن مصر أصبح لديها الآن مجمعات صناعية جاهزة للمستثمرين الصناعيين.









وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن المنطقة الاستثمارية فى بنها بيئة جيدة لاستقبال المستثمرين لما تتمتع به من خدمات عامة.









وتابع المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى لتأسيس مناطق استثمارية فى جميع محافظات مصر استعدادا لاستقبال المستثمرين الصناعيين.









وأوضح هاني يونس، أنه تم عمل مبادرة لأول مرة مع البنك المركزي لحل جميع مشاكل المصانع المتعثرة، مضيفا أن البنك المركزي بدأ فى إعفاء تلك المصانع من جزء من المستحقات.









وأشار إلى أنه، تم عمل تقسيط لثمن الأرض بنظام ميسر جدا لكل المستثمرين الصناعيين، موضحا أنه أصبح هناك دفعة كبيرة من الدولة المصرية لكل المشروعات الصناعية.