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رياضة

تعليق حتحوت على إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا على استاد القاهرة.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:30 ص
الإعلامي هانى حتحوت
الإعلامي هانى حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن كل من وافق على إقامة مباراتى الأهلى والزمالك، فى دوري الأبطال، بستاد القاهرة، يستحق الشكر.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن مصر لديها قدرات أمنية فائقة، تستطيع تأمين مباراتي الأهلى والزمالك، وإخراجهما فى سلام.

وأوضح هانى حتحوت، إن ستاد القاهرة، سيعطي مساحة أكبر للاعبي الأهلى والزمالك، للتفوق فى مباراتي ربع نهائى الأبطال، مشيرا إن الفرق المصرية يجيب أن تستفيد من قلعة ستاد القاهرة، طالما لدينا جمهور ملتزم وإدارات قادرة على الأجواء الجيدة.
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