جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. تعرف على آخر أخباره

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم اعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 قريبًا ، من خلال بيان رسمي في جميع وسائل الإعلام إلى جانب إعلانه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم و كذلك اعلانه في جميع المدارس الفنية الموجودة على مستوى الجمهورية.





ووفقا لـ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "العملية والمعملية " اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 وستستكمل بعد الامتحانات النظرية.





كما أكد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية" يوم السبت الموافق 16 مايو 2020 ، أما عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 " الدور الثاني " فسوف تنطلق يوم 25 يوليو 2020.



