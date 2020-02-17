جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. تعرف على آخر أخباره

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم اعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 قريبًا ، من خلال بيان رسمي في جميع وسائل الإعلام إلى جانب إعلانه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم و كذلك اعلانه في جميع المدارس الفنية الموجودة على مستوى الجمهورية.
ووفقا لـ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "العملية والمعملية " اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 وستستكمل بعد الامتحانات النظرية.
كما أكد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية" يوم السبت الموافق 16 مايو 2020 ، أما عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 " الدور الثاني " فسوف تنطلق يوم 25 يوليو 2020.
وقد عقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، لقاء تنويريًا مع اتحاد طلاب مدارس مصر لمناقشتهم في مواعيد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، وما يترتب عليها من أمور تتعلق بها قبل اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكان قد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات وعضوية مديرو عموم النوعيات وتنمية المواد وكذا عضو من الشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لعمل المقابلة الشخصية للسادة المرشحين لوظيفتي (رؤساء – ووكلاء) لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ثم تم عرض السادة الذين تم اختيارهم (أساسي – احتياطي) على الجهات الأمنية والجهات الرقابية".
وبناءً علي موافقة وزير التربية والتعليم، فقد تم أيضًا تشكيل لجان بجميع المحافظات لمقابلة السادة المرشحين لوظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.