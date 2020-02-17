كواعب البراهمي تكتب: غد أفضل













ولا أدري سر سعادتي ؟ هل لأن النصر للسيارات تشكل جزءا من وجدان المواطن المصري خلال فترة الستينات والسبعينات , حيث كل أغلب السيارات كانت عليها علامة النصر للسيارات . وكان الشعب المصري أغلبه يستعملها بالإضافة إلي تواجدها في أغلب الأفلام المصرية التي لا تزال تذكرنا بها . بل كانت موجودة في أغلب الدول العربية أيضا حيث كان المنتج المصري يصل إلي كل العالم خاصة المصنوعات القطنية .ولا أن سبب سعادتي هو التطور الحقيقي الذي تسير إليه مصر بخطي سريعة وثابته وقوية نحو التقدم الصناعي وزيادة الصادرات , ووجدت أن ما كنت أطمح إليه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر وما كتبت عنه سابقا وتحدثت عنه في الإعلام المرئي والمسموع ليس مجرد أمل فقط , بل هو واقع حقيقي يضع قدمه في صنع نهضة مصر الحديثة .ثم بنفس اليوم وجدت علي الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء أخبارا تسر الخاطر ومنها المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة / نيفين جامع والذي أكدت فيه علي التوسع في انشاء المجمعات الصناعية لزيادة إنتاجية القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل .وعلي مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعي الصناعى والتجاري لتوفير بنية تشريعية ملائمة لتحسين مناخ الاعمال.وقالت أنه جارى الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لصناعة السيارات ...وعرضها قريبا على رئيس مجلس الوزراءوأسعدني الإهتمام بالمنتج المحلي لتقليل الإستيراد أو منعه فالوزارة تستهدف ايضًا التوسع في انشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج،.فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة الى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعي خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار اقليميًا ودوليًا.وذلك يحقق زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعابًا للمنتج المصري،وأشارت الوزيرة إلى انه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر.وقالت أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل من شباب مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبوالدولي 2020 حتى يتسنى المشاركة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر في قلب المنطقة،والذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة , حيث أن هذا المعرض الضخم يتم تنظيمه كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر.وسر سعادتي أيضا أنه في كل يوم نجد جديدا رائعا تقوم به الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة وفي كل المجالات وعلي كافة الأصعدة .فقد قرأت منذ أيام عن وجود المنتوجات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة في الأسواق العالمية وأنها أصبحت منافسا قويا , وتذكرت يوما سمعت الإذاعية آمال فهمي ببرنامج علي الناصية أيام عهد الرئيس الأسبق وهي تروي بحزن أن الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة أعادوها إلينا بسبب زيادة نسبة الإشعاع كمادة حافظة .وحقا أنا أشعر بالإمتنان للقيادة الحكيمة وأشعر بالأمل في مستقبل مصر وأنها ستنافس دول العالم إقتصاديا بإذن الله وفي كل المجالات .تحية من القلب لرئيس مصر ولكل إنسان مخلص في عمله ويراعي ضميره ويخاف ربه .