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منوعات

جندي يقتحم إستوديو برنامج ويتقدم لحبيبته عبر الهواء مباشرة .. شاهد ماذا حدث

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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في مشهد رومانسي و غير مألوف، تقدم جندي للزوج من حبيبته عبر برنامج تلفزيوني يبث مباشرة، بعد أن كان يؤدي خدمته في جزر فوكلاند يوم عيد الحب، محاولًا تعويض حبيبته عن هذا اليوم ، في مفاجأة لم تتوقعها.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، فاجأ جريج ويستوود ، وهو مجند بفوج مشاة من الجيش البريطاني ، حبيبته  مرسيدس ويتشلز ، من لندن ، اليوم بظهوره في البرنامج التلفزيوني ليطلب الزواج منها،  بعد ستة أشهر من الغياب عنها، بينما كان يتمركز على بعد حوالي 8000 ميل في جزر فوكلاند.


وظهر المجند  عبر برنامج الصباح الذي يذاع عبر التلفزيون البريطاني، في الاستوديو بينما كانت حبيبته تشارك في البرنامج كأحد الضيوف، لتصاب بالذهول والفرحة والدموع تغرق عينيها، ليركع بعدها حبيبها على ساقية ويقدم لها خاتم الزواج في مشهد رومانسي ادخل المتفرجين في حالة من البكاء.


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