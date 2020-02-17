AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران في ظلام..انقطاع الكهرباء في البلاد واتهامات بتورط أمريكا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
مع اشتداد برودة الطقس في إيران، أعلن متحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية أن هناك انقطاع للتيار الكهربائي بصورة طارئة لتخفيض استهلاك الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية بنسختها بالفارسية، قال المتحدث إن انقطاع التيار الكهربائي ضروري للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء.

وأضافت الصحيفة أنه تم قطع الكهرباء عن مناطق في العاصمة طهران خلال اليومين الماضيين، مثل شارع الثورة وطهران فارس، وسعادت آباد، كما شهدت بعض المناطق انقطاع خدمات المياه والكهرباء معا.

ونقلت وكالة "ايسنا: عن مصطفى مشهدي قوله إنه نظرا لاتساع نطاق برودة الطقس في البلاد، وزادة استهلاك الغاز من قبل القطاع المنزلي، فإن الأولوية هي توفير الغاز لهذا القطاع لتجنب التسبب في أي مشكلة في تدفئة منازل المواطنين، لذا انخفضت كمية الوقود التي تورد إلى محطات الكهرباء.

وقالت مريم، ربة منزل وخبيرة في الاتصالات: "كانت هناك شائعات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول اختراق محطات الطاقة الإيرانية وهذا هو السبب في انقطاع التيار الكهربائي".




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيضانات غير مسبوقة تضرب جنوب شرق إيران.. خسائر كبرى وهجوم مرتقب للتماسيح.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد .. استقبال جماهيري كبير لبعثة الأهلي في الإمارات

تصرف غريب .. قبلة تتسبب فى سجن عامل وطرده من الإمارات.. تفاصيل

فستان أسود قصير.. ليلى علوي تتألق بإطلالة جديدة

تحذيرات دولية من خطورة الأوضاع في إثيوبيا قبل الانتخابات.. تفاصيل

إيران في ظلام..انقطاع الكهرباء في البلاد واتهامات بتورط أمريكا

عزل 3 ركاب في مطار القاهرة فور وصولهم من أديس أبابا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور