إيران في ظلام..انقطاع الكهرباء في البلاد واتهامات بتورط أمريكا

مع اشتداد برودة الطقس في إيران، أعلن متحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية أن هناك انقطاع للتيار الكهربائي بصورة طارئة لتخفيض استهلاك الوقود لمحطات توليد الكهرباء.





وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية بنسختها بالفارسية، قال المتحدث إن انقطاع التيار الكهربائي ضروري للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء.





وأضافت الصحيفة أنه تم قطع الكهرباء عن مناطق في العاصمة طهران خلال اليومين الماضيين، مثل شارع الثورة وطهران فارس، وسعادت آباد، كما شهدت بعض المناطق انقطاع خدمات المياه والكهرباء معا.





ونقلت وكالة "ايسنا: عن مصطفى مشهدي قوله إنه نظرا لاتساع نطاق برودة الطقس في البلاد، وزادة استهلاك الغاز من قبل القطاع المنزلي، فإن الأولوية هي توفير الغاز لهذا القطاع لتجنب التسبب في أي مشكلة في تدفئة منازل المواطنين، لذا انخفضت كمية الوقود التي تورد إلى محطات الكهرباء.





وقالت مريم، ربة منزل وخبيرة في الاتصالات: "كانت هناك شائعات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول اختراق محطات الطاقة الإيرانية وهذا هو السبب في انقطاع التيار الكهربائي".















