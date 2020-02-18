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أخبار البلد

يحدث اليوم: إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي الجيزة وملوي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:22 ص
العليا للانتخابات
العليا للانتخابات
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أ ش أ

يشهد اليوم الثلاثاء، 18 من فبراير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:


القاهرة : يعقد المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا الساعة الواحدة ظهرًا بمقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي؛للإعلان عن تفاصيل انعقاد اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية الذي سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القاهرة : تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لدائرتي قسم الجيزة أول بمحافظة الجيزة، ومركز ملوي بمحافظة المنيا.

القاهرة : بدء تقديم الطعون والتنازلات للمرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة وحتى بعد غد الخميس.

القاهرة:تعقد وزارة البيئة مؤتمرًا صحفيًا، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة - الفسطاط، احتفاءً بنجاح مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة(pops) بالتخلص الآمن من 470 طنًا من المبيدات عالية الخطورة، والتي كانت مخزنة بأحد المخازن بمنطقة الصف بالجيزة، والتخلص الآمن أيضًا مما يقرب من 20 طنًا من المخلفات الناتجة عن إعادة تعبئة محتويات المخزن كافة.

القاهرة : يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الحفل الرسمي لافتتاح البطولة العربية الـ15 للرماية وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التي تستمر حتى 26 فبراير الجاري على ملاعب نادى الرماية بالهرم ونادي صيد 6 أكتوبر.

نواكشوط : تستضيف موريتانيا تدريبات عسكرية في إطار تمرين "فلينتلوك 2020" المشترك، بمشاركة 34 دولة عربية وأفريقية وغربية. 

جنيف : تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5 "، في جنيف بهدف استئناف المفاوضات.
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