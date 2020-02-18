AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: تشغيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد "سلام"..قريبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:01 ص
محطة تحلية مياه البحر
محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع محطة تحلية مياه البحر تمهيدًا لتشغيلها بمدينة شرق بورسعيد "سلام"، ورافقه خلال جولته بالمشروع، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد"سلام"، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع.


وتابع المهندس عبد المطلب ممدووح، خلال جولته، الأعمال النهائية الجارى تنفيذها بالمحطة، كما  تفقد مسار خط المياه الناقل للمياه المنتجة من محطة تحلية مياه البحر إلى المنطقة الاقتصادية بشرق التفريعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن.


من جانبه قال المهندس علاء منيع: محطة التحلية بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، قابلة للتوسع المستقبلى لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، لخدمة نحو 500 ألف نسمة، وكذا المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حوالى95% وجارٍ الانتهاء من الأعمال المتبقية.


وأضاف المهندس علاء منيع: تتكون المحطة من (المأخذ البحرى بطاقة 750 ألف م3/يوم شامل التوسعات المستقبلية – المنشآت الفنية وتشمل"وحدات إزالة الزيوت والشحومات – وحدة التنقية الفائقة – مبنى المولدات والمحولات – 10 وحدات تحلية مياه بطاقة 15 ألف م3/يوم لكل وحدة – 4 خزانات للمياه سعة 15 ألف م3")، والمنشآت الإدارية، وتشمل(مبنى الإدارة - مبنى المهندسين – سكن العاملين)، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، وتشمل(أسوار – بوابات – أبراج حراسات – طرق وأرصفة – مسطحات خضراء).


وأشار رئيس الجهاز إلى أن المياه التى سيتم إنتاجها من المحطة يمكن استخدامها فى الحياة العملية كأعمال الزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الصناعية، وذلك فى إطار خطة الدولة للاستفادة من محطات التحلية فى المدن والمحافظات الساحلية.​

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنسبة 95%.. الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد

شمال سيناء تنفذ منظومة جديدة لمياه الشرب لتوفير احتياجات المواطنين

الحكومة تنفي عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي

مدير محطة تحلية مياه هضبة الجلالة: تنتج 150 ألف متر مكعب يوميا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان بالمحافظة

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات المنصورة ودمياط الجديدتين ويشدد على الجدول الزمني

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمر

فنان يتغزل في ليلى علوي: أنت أحلى من رأت عيني

ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد

عامان حبسا وغرامة 500 ألف جنيه.. مشروع قانون لمكافحة البلطجة

AdvertisementS

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

حدث ليلا.. حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من يوتيوب.. ومنى فاروق نادمة: مفيش قدامي غير الموت.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1868.. وصالح جمعة يقترب من الزمالك

نجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمر

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

مقالب ورعب.. أحمد سمير: لاعبو الزمالك يخافون من محمد عبدالشافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور