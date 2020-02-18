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فن

مسلسل الأخ الكبير يتصدر مؤشر جوجل بعد ساعات من عرض الحلقة 33

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:36 ص
محمد رجب
محمد رجب
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شروق حمدى
تصدرت الحلقة 33 من مسلسل "الأخ الكبير" مؤشر البحث جوجل بوصفها الأكثر بحثا، وذلك بعد عرض الحلقة بساعات قليلة على مجموعة قنوات cbc.

مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.
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