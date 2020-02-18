اتحاد الفلاحين: إجراءات صارمة لمخالفي معايير جودة المنتجات المصدرة

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن الاهتمام بالزراعة وزيادة إنتاجها أصبح من أهم أولويات القيادة السياسية والدليل على ذلك حصول مصر على المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح ، كذلك فى إنتاج الزيتون .





وأشار "فرج " فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن احتلال مصر لتلك المراكز يحفز المزارعين على مزيد من الإنتاج ،منوهًا إلى أن موسم صادرات الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات .





وأضاف " رئيس اتحاد الفلاحين" أن هناك إجراءات صارمة ضد من تسول له نفسه أن يصدر منتجات غير مطابقة لمواصفات الجودة للتصدير ، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير .



