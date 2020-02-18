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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: إجراءات صارمة لمخالفي معايير جودة المنتجات المصدرة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:00 م
المنتجات الزراعية
المنتجات الزراعية - ارشيف
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شيماء مجدي
قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن الاهتمام بالزراعة وزيادة إنتاجها أصبح من أهم أولويات القيادة السياسية والدليل على ذلك حصول مصر على المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح ، كذلك فى إنتاج الزيتون .

وأشار "فرج " فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن احتلال مصر لتلك المراكز يحفز المزارعين على مزيد من الإنتاج ،منوهًا إلى أن موسم صادرات الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات .

وأضاف " رئيس اتحاد الفلاحين" أن هناك إجراءات صارمة ضد من تسول له نفسه أن يصدر منتجات غير مطابقة لمواصفات الجودة للتصدير  ، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير .

وأوضح أننا فى صدد تصدير منتجات أخري  ، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى عدد أشجار الموالح بنسبة 5.1 %، حيث ساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة 10% .
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