AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع
Advertisements
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، باللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.


ووجه الرئيس السيسى، الشكر إلى أجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول، كما أكد أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائمًا ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.


طالب الرئيس بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملف ، وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية ، وكذلك مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في البحر الأحمر

الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة

إزالة 21 حالة تعد ضمن الموجة الـ15 فى الأقصر

السيسي يطالب بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر الحالات غير القانونية

الرئيس السيسي يوجه المحافظين بالمتابعة الدقيقة لملف تقنين واسترداد أراضي الدولة

الرئيس السيسي: الهدف من استرداد الأراضي هو ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.. ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي

ترشيحاتنا

كأس العرب للشباب.. الفراعنة الصغار يكتسحون الجزائر برباعية في أولى مبارياتهم

قرار رئاسي: المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية

ميدو: أرفض تدريب الأهلي وأولاد النادي أولي

الرئيس التركي السابق محذرا أردوغان: لا بد من مصالحة الرئيس السيسي.. فيديو

أحمد مرتضى: احذروا الفتنة .. تذاكر مباراة السوبر قاربت على النفاد

حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات