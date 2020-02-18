الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.. شاهد

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.





ووجه الرئيس السيسى، الشكر إلى أجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول، كما أكد أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائمًا ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.





طالب الرئيس بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملف ، وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية ، وكذلك مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.