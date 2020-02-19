عمرو حسن: مصر تنفذ أكبر مول تجاري للمصانع والتجار المصريين.. فيديو

استعرض عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، بعض القرارات التي صدرت عن البنك المركزى بخصوص حل المتعثرين عن المصانع التي توقفت منذ الثورة إلى الآن.





وأضاف عمرو حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى، أن شعبة الملابس الجاهزة بدأت في تكثيف كل الجهود التي تساعد على إنتاج منتج مصرى الصنع 100%.





وأوضح، أن مصر تقوم بعمل أكبر مول تجارى للمصانع والتجار المصريين بهدف التصدير.





وتابع ر ئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة أن كل المصانع المصرية أصبح لديها وعي وتريد منافسة الدول العالمية ويريدون ان يكون لديهم أسواق كبيرة نستطيع أن نستقطب من خلالها المستثمرين الأجانب.





وقال إن السوق ستكون مكونة من 380 مصنعا مصريا كما أن مبادرة البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة تساعد في دفع النمو الاقتصادى.