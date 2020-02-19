عماد النحاس: معلول وأجايي والشحات مثلث رعب الأهلي.. وبن شرقي ومصطفى مصادر خطورة الزمالك

أكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سيكون صعبا للغاية على الفريقين فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد محمد بن زايد فى الإمارات .
وتابع النحاس في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "معلول وأجايي والشحات ثلاثي رعب الأهلي.. وبن شرقي و مصطفي محمد مصادر خطورة الزمالك".
وتقام بطولة السوبر المصري بنسختها الـ17 لموسم (2018-2019)بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، في الإمارات، على ملعب محمد بن زايد الدولي.
وتستضيف الإمارات، بطولة السوبر المصري، للمرة الرابعة، في تاريخ المسابقة المحلية، حيث كانت المرة الأولى في 2015، وجمعت بين الأهلي والزمالك، وفاز المارد الأحمر 3-2.
وكانت المرة الأخيرة، في 2017 والتي جمعت الأهلي بطل الدوري والكأس، بالمصري البورسعيدي، وصيف الكأس، وفاز الأهلي بهدف وليد أزارو في الأشواط الإضافية.