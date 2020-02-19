عماد النحاس: معلول وأجايي والشحات مثلث رعب الأهلي.. وبن شرقي ومصطفى مصادر خطورة الزمالك

أكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سيكون صعبا للغاية على الفريقين فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد محمد بن زايد فى الإمارات .





وتابع النحاس في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "معلول وأجايي والشحات ثلاثي رعب الأهلي.. وبن شرقي و مصطفي محمد مصادر خطورة الزمالك".







