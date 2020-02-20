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منوعات

شاهد.. قس يفتح خرطوم الماء في وجه المصلين داخل كنيسة أرثوذوكسية

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:25 ص
قس يفتح الماء في
قس يفتح الماء في وجه المصلين
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عزة عاطف

يتعمد الروس في أعياد الغطاس أن يغمروا أجسادهم داخل المياه الجليدية مثل الثقوب أو الأنهار المتجمدة وهو طقس ديني معتمد، وقد ظهر قس روسي في مقطع فيديو يرش المصلين بالماء المقدس مستخدمًا الخرطوم.


بعض الأعمال تحتاج إلى الإنجاز، لذا عليك ابتكار طريقة إبداعية لإنهاء عملك في أقل وقت ممكن توفيرًا للمجهود، وهذا ما أقدم عليه قس في كنيسة أرثوذوكسية لغمر المصلين بالماء المقدس.


بدأت الترانيم وبدأ القس عمله، فبدلًا من رش المصلين واحدًا تلو الآخر بالماء المقدس، قام القس بتوصيل خرطوم عريض بمصدر المياه وفتحه في وجه المصلين وفقا للمقطع المنشور على "الدايلي ميل".


تعالت أصوات الحضور بالضحك فقد اندمج القس في عمله ورش حتى الكاميرا التي تصور بالماء، وهو الأمر الذي وجده كثيرون مثيرًا للضحك لكن الكنيسة الأرثوذوكسية بررت الموقف.


وأوضحت الكنيسة في تصريح لإذاعة جوفوريت موسكفا الروسية بأن عمل القس لا تشوبه شائبة فهو اختار أداء عمله بطريقة مبتكرة، وتعد صحيحة لا جدال فيها.


وقال كبير الكهنة، "في عيد الغطاس نرش الناس بالماء المقدس، وطريقة القيام بذلك هي تفاصيل فنية ومسألة ذوق".

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