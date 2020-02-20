كان محبا لعمله ومخلصا له.. ابنة صلاح رشوان تبكي على الهواء ..شاهد

بكت باكينام ، ابنه الفنان الراحل صلاح رشوان، على الهواء مباشرة أثناء حديثها عن والدها.









وقالت « باكينام »، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، إن والدها صلاح رشوان كان تقيًا جدًا، ويحب أولاده كثيرًا، كما أن الدور الذي كان يتحدى نفسه فيه لتقديمه بشكل محترف كان في مسلسل الخواجة عبد القادر.





وتابعت باكينام صلاح "مسلسل الخواجة عبد القادر كان له قصة مؤثرة مع والدى، وذلك لأنه كان في المستشفى وظل به 40 يومًا".





وأضافت صلاح "والدى بعد خروجه من المستشفى قام بتصوير مسلسل الخواجة عبد القادر وهو يضع قسطرة في يده، وكان دورًا شاقًا جدًا".





وأوضحت أن هذا المسلسل يثبت أنه كان محبا لعمله ومخلصا جدا له وملتزما به.



