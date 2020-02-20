AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كان محبا لعمله ومخلصا له.. ابنة صلاح رشوان تبكي على الهواء ..شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:26 ص
إبنة صلاح رشوان
إبنة صلاح رشوان
Advertisements
إبراهيم القادري
بكت باكينام، ابنه الفنان الراحل صلاح رشوان، على الهواء مباشرة أثناء حديثها عن والدها.


وقالت «باكينام»، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، إن والدها صلاح رشوان كان تقيًا جدًا، ويحب أولاده كثيرًا، كما أن الدور الذي كان يتحدى نفسه فيه لتقديمه بشكل محترف كان في مسلسل الخواجة عبد القادر.

وتابعت باكينام صلاح "مسلسل الخواجة عبد القادر كان له قصة مؤثرة مع والدى، وذلك لأنه كان في المستشفى وظل به 40 يومًا".

وأضافت  صلاح "والدى بعد خروجه من المستشفى قام بتصوير مسلسل الخواجة عبد القادر وهو يضع قسطرة في يده، وكان دورًا شاقًا جدًا".

وأوضحت أن هذا المسلسل يثبت أنه كان محبا لعمله ومخلصا جدا له وملتزما به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منى صلاح ذو الفقار: والدي كان مساندا لقضايا المرأة.. فيديو

في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة

تطورات الحالة الصحية للفنان إبراهيم فرح

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

إبراهيم فرح.. لم ينل حظه فى الفن وأنصفه التريند.. لحيته البيضاء وبشرته السمراء سر شهرته فى الخواجة عبد القادر

بعد تقبيل قدمها.. والدة نجم منتخب اليد: ابني متعود يعمل كده حتى لو في الشارع

ترشيحاتنا

شاهد.. شاب يسقط أسفل عجلات القطار أثناء تصوير فيديو تيك توك TikTok

الصين تعلن حصيلة جديدة عن وفيات فيروس كورونا

أحمد أبو مسلم لـ منتقدي أداء الزمالك: احترموا رؤية كارتيرون

الغيابات شبح مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

كنت أتمنى ولد.. تامر أمين يتأثر وكاد يبكى على الهواء

خسر 44 قرشا.. البرلمان يكشف أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020