صلاح رشوان: مشروع الجلالة يوفر 40 ألف فرصة عمل .. فيديو

قال المهندس صلاح رشوان، مدير المكتب الاستشاري ضمن مشروع مدينة الجلالة إن المشروع يوفر 40 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إنشاء مجتمع عمراني جديد في مدينة الجلالة وتم التخطيط لإنشاء المدينة على مساحة 19 ألف فدان وتم الانتهاء من 2050 فدانا ضمت قرى سياحية ومنطقة للاستشفاء ومنطقة سكنية فاخرة ومتوسطة واجتماعية ومنطقة سكنية للعمال ومنطقة تعليمية مع إنشاء مصانع.
وأشار المهندس صلاح رشوان، مدير المكتب الاستشاري إلى انه يتم سباق الزمن حتى يتم الانتهاء من مشروع الجلالة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إنشاء مجتمع عمراني جديد في مدينة الجلالة وتم التخطيط لإنشاء المدينة على مساحة 19 ألف فدان وتم الانتهاء من 2050 فدانا ضمت قرى سياحية ومنطقة للاستشفاء ومنطقة سكنية فاخرة ومتوسطة واجتماعية ومنطقة سكنية للعمال ومنطقة تعليمية مع إنشاء مصانع.
وأشار المهندس صلاح رشوان، مدير المكتب الاستشاري إلى انه يتم سباق الزمن حتى يتم الانتهاء من مشروع الجلالة.