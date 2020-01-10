مهندس بهضبة الجلالة: طوعنا الجبل وشكلناه في سابقة لم تحدث

أكد المهندس مجدى إبراهيم، أن مشروع الجلالة واحد من أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.



وتابع مجدى إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "ما تم فى هضبة الجلالة إعجاز بكل المقاييس"، موضحا أن "المعدات التى استخدمت فى تسوية وتشكيل جبل الجلالة؛ هى معدات عملاقة".



وأكمل: "إحنا طوَّعنا الجبل وقمنا بتصميم مدينة كاملة؛ حتى يستطيع المواطنون العيش بها، في سابقة لم تحدث".



وهضبة الجلالة، مشروع عملاق، يقوم بتنفيذه الآلاف من العمال والمهندسين، يمثلون 83 شركة مصرية بنسبة ١٠٠٪، بطاقة عمالية أكثر من 10 آلاف عامل ومهندس وملاحظ وفني.



ويتكون المشروع من أربعة محاور رئيسية، الأول؛ هو طريق هضبة الجلالة، والثانى؛ منتجع ساحلى يطل على خليج السويس مباشرة، والثالث؛ مدينة الجلالة العالمية، والرابع؛ المنطقة الصناعية.