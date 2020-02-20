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رياضة

موعد مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:57 ص
فريق الشباب
فريق الشباب
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محمد السعيد
يستضيف فريق الشباب نظيره ضمك، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الشباب وضمك في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت الرياض، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الشباب ضد ضمك:

ويسعى فريق الشباب لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكبيرة أمام النصر بنتيجة 4 - 2، في الجولة الماضية.

على الجانب الأخر يطمح فريق ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ترتيب الشباب وضمك في الدوري السعودي:

ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.


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