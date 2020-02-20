يستضيف فريق الشباب نظيره ضمك، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.
موعد مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي والقناة الناقلة:
وتقام مباراة الشباب وضمك في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت الرياض، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الشباب ضد ضمك:
ويسعى فريق الشباب لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكبيرة أمام النصر بنتيجة 4 - 2، في الجولة الماضية.
على الجانب الأخر يطمح فريق ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.
ترتيب الشباب وضمك في الدوري السعودي:
ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.