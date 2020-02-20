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برلمان

الإعلان عن افتتاح مقر تنسيقية شباب الأحزاب.. اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:04 م
مصعب أمين المتحدث
مصعب أمين المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب
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أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
قال مصعب أمين، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللقاءات السياسية التي تجريها التنسيقية حاليًا مع رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة تأتي لإتاحة الفرصة أمام الجميع لطرح وجهات النظر حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة، منوها بأن التنسيقية التقت بكل رؤساء الأحزاب وتلتقي حتى الآن مع الخبراء وأصحاب الرؤى السياسية. 

وأضاف أمين، أن التنسيقية ستعلن عن مقرها الجديد بالقاهرة اليوم 20 فبراير 2020، لافتًا إلى أن هذا المقر الرسمي الأول للتنسيقية وسينظم بداخله الاجتماعات والمحاضرات والعمل اليومي للتنسيقية. 

والجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكلت من 25 حزبا سياسيا وعدد من الشباب السياسيين وتستهدف تنمية الحياة السياسية.

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