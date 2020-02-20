AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالوثائق.. أسرار لا تعرفها عن نعمان بن عثمان جاسوس قطر في ليبيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:24 م
الإرهابي نعمان بن
الإرهابي نعمان بن عثمان
Advertisements
أمانى نوار
كشف تقرير جديد، أعدته مؤسسة "ماعت جروب"، عن تفاصيل تحركات الإرهابي نعمان بن عثمان، وهو واحد من أخطر العناصر الإرهابية في ليبيا، وضمن قيادات الميليشيات المتطرفة، له تاريخ في التطرف والإرهاب.

وأوضح التقرير أن الإرهابي بن عثمان، كان هاربا فيما يسمى مجلس الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وانتقل بين عدد من الدول. 

وذكر بالتسجيلات والأدلة أنه بدعم من قطر، دخل نعمان بن عثمان هو وجماعته إلى طرابلس، وارتكب العديد من العمليات الإرهابية وهو دائما يسعى بكل الطرق إلى تشويه الجيش الوطني الليبي، والعمل على محاربته، ويعد دائم الظهور على قنوات الإرهاب، وأبرزها قناة الجزيرة القطرية، لبث سمومه ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.

وأضاف أن اسم نعمان بن عثمان برز كأحد أبرز الأبواق الناطقة باسم الميليشيات المسلحة في طرابلس عبر تبريره لسيطرة وهيمنة الإرهابيين على العاصمة الليبية، ونشره أكاذيب وشائعات للتضليل على عملية الجيش الوطني الليبي الموجهة لمكافحة الإرهاب والجماعات الإجرامية والخارجة عن القانون، ومحاولاته التي تدعمها بعض الدول الأوروبية لتشويه صورة الجيش الليبي وتجميل صورة الميليشيات بدعم قطري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرابلس تشتعل.. هل تغامر تركيا بعلاقتها مع الغرب وترسل قواتها إلى ليبيا؟

المسماري: قادرون على تحرير طرابلس وإنهاء وجود الإرهابيين

الجيش الليبي: ميليشيات حكومة الوفاق تعيش في الرمق الأخير

الجيش الوطني الليبي: أردوغان يسعى لاستخدام ليبيا في تحقيق أطماعه .. فيديو

الجيش الليبي يعلن هروب حكومة الوفاق وقيادات المليشيات

شاهد.. ظهور مرتزقة سوريين فى ليبيا بدعم من تركيا

ترشيحاتنا

ليفربول يتحرك نحو الصفقة الأغلى في تاريخه

توقف عنها.. 3 أطعمة تهدد صحتك عند تناولها بعد سن الـ 40

حادث مروع.. تصادم 200 مركبة وإصابة العشرات بسبب الثلوج في كندا.. صور

مصطفى خاطر يعلق على أزمة منع أغاني المهرجانات

نقاش ساخن بين تركي آل الشيخ وميدو بشأن السوبر المصري ..فيديو

تخفيض جديد في أسعار نيسان nissan في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية

فرصة.. سيارة اودي audi a3 2020 ب 400 ألف جنيه.. صور

فرص استثمارية لا مثيل لها.. نيجيريا تستقطب رؤوس الأموال فى هذه القطاعات.. تفاصيل