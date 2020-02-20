بالوثائق.. أسرار لا تعرفها عن نعمان بن عثمان جاسوس قطر في ليبيا

كشف تقرير جديد، أعدته مؤسسة "ماعت جروب"، عن تفاصيل تحركات الإرهابي نعمان بن عثمان، وهو واحد من أخطر العناصر الإرهابية في ليبيا، وضمن قيادات الميليشيات المتطرفة، له تاريخ في التطرف والإرهاب.
وأوضح التقرير أن الإرهابي بن عثمان، كان هاربا فيما يسمى مجلس الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وانتقل بين عدد من الدول.
وذكر بالتسجيلات والأدلة أنه بدعم من قطر، دخل نعمان بن عثمان هو وجماعته إلى طرابلس، وارتكب العديد من العمليات الإرهابية وهو دائما يسعى بكل الطرق إلى تشويه الجيش الوطني الليبي، والعمل على محاربته، ويعد دائم الظهور على قنوات الإرهاب، وأبرزها قناة الجزيرة القطرية، لبث سمومه ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
وأضاف أن اسم نعمان بن عثمان برز كأحد أبرز الأبواق الناطقة باسم الميليشيات المسلحة في طرابلس عبر تبريره لسيطرة وهيمنة الإرهابيين على العاصمة الليبية، ونشره أكاذيب وشائعات للتضليل على عملية الجيش الوطني الليبي الموجهة لمكافحة الإرهاب والجماعات الإجرامية والخارجة عن القانون، ومحاولاته التي تدعمها بعض الدول الأوروبية لتشويه صورة الجيش الليبي وتجميل صورة الميليشيات بدعم قطري.