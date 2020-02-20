البنك الأهلي المصري يفتتح أعمال تطوير جديدة بمستشفى عين شمس التخصصي

من أجل استكمال دوره في تطوير مستشفيات جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لافتتاح جناح العمليات الجديد الذي يعمل بنظام الكبسولة بمستشفى عين شمس التخصصي بعد انتهاء اعمال التطوير بها.





حضر الافتتاح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والاستاذ الدكتور علي الأنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلي المصري والدكتور محمد أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك.





وعقب الافتتاح أعرب هشام عكاشة عن حرص البنك الأهلي المصري على استكمال مساهماته لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس والتي وصلت حتى الآن الى ما يجاوز 277 مليون جنيه تم توجيهها لمستشفيات الجامعة بتخصصاتها المختلفة وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي بلغت حوالي 6مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، حيث يحرص البنك في إستراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية، مشيرا الى أن نصيب مساهمات ملف التعليم منها بلغ مليار جنيه تقريبا وملف الصحة مليار و750 مليون جنيه خلال 5 سنوات وهو ما يؤكد فاعلية تلك الإستراتيجية وأثرها الإيجابي على خدمة المواطنين.





ومن جانبه أعرب الدكتور محمود المتيني عن اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته لمستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس والتي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم حوالي نصف مليون مريض سنوياُ في مختلف التخصصات الطبية، إضافة الى انها تضم أفضل الكفاءات من الاطباء وهيئة التمريض، والتي دائما ما نسعى الى تطوير الخدمة المقدمة بها وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن ويتوافق مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.





وأكد الدكتور علي الأنور أن افتتاح جناح العمليات الجديد الذي يعمل بنظام الكبسولة هو أحد الأساليب الطبية الحديثة والتي توفر للمريض والجراح أفضل مناخ لإجراء العمليات الجراحية بأفضل نتائج وهو ما يأتي سعيا لتعظيم دور المستشفى وحتى توفر أفضل خدمة للمرضى وعلى الوجه الأمثل، مضيفا أن جناح العمليات الجديد يتضمن 11 غرفة عمليات بنظام الكبسولة.



