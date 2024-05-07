المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري

أثنى إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على جماهير فريقه، لمؤازرتها الكبيرة للفريق، رغم الضربة الموجعة التي تعرض لها خلال لقائه مع مضيفه كريستال بالاس.

وتلقى يونايتد خسارة قاسية 0 - 4 أمام بالاس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بختام المرحلة 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليواصل الفريق نتائجه المهتزة في المسابقة، بعدما حقق انتصاراً وحيداً فقط في مبارياته السبع الأخيرة، ويتجمد رصيده عند 54 نقطة من 35 لقاء في المركز الثامن بترتيب المسابقة.

وبعد المباراة، اعترف مدرب يونايتد بأن أداء الفريق لم يكن جيداً بما يكفي بأي حال من الأحوال، موجهاً الشكر للجماهير على التشجيع المستمر حتى صافرة النهاية، ومشدداً في الوقت ذاته على المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.

وقال تن هاغ: «بكل تأكيد؛ أداؤنا لم يرتقِ للمستوى المطلوب، ولم يكن جيداً بما يكفي. نشعر بقدر كبير من الإحباط، لكن الجماهير ساندتنا ووقفت بجانبنا طوال الوقت، وسنواصل القتال كما فعلت جماهيرنا. أشكر المشجعين بشدة على دعمهم وتشجيعهم لنا. بالتأكيد يرون أننا نعاني من بعض المشاكل وعلينا أن نبقى متحدين ونتحمل المسئولية».

وأضاف تن هاغ، في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: «نحن نتحدث عن مانشستر يونايتد، لذا بالطبع يجب أن يكون الأداء أفضل من ذلك. إنها هزيمة مستحقة، واللاعبون الذين لعبوا المباراة كان يجب أن يقدموا أداء أفضل من هذا. هناك دائماً أسباب للتراجع في المستوى. الكل يرى كم المشاكل التي نعاني منها في خط الدفاع، ولكن في النهاية هذه مشكلتنا وعلينا أن نتعامل معها».

وأوضح مدرب يونايتد: «أقدر مشاركة جوني إيفانز بديلاً لهاري ماغواير، ولكنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100 في المائة لبدء هذه المباراة. لقد تدرب ليومين فقط، وهذا مثال فقط على المشاكل التي نعاني منها في الدفاع. إكماله المباراة أمر يستحق التقدير، ولكنه بالطبع لم يكن ليقدم الأداء نفسه الذي كان ليقدمه إذا كان جاهزاً كلياً».

وشدد تن هاغ: «لقد عانينا من مشاكل كبيرة طوال الموسم، وهذه هي الهزيمة الرابعة لنا هذا العام. استطعنا أن نتعامل مع مشاكلنا بشكل جيد عدة مرات، ولكن ليس اليوم».

وتابع: «أنا لا أفكر في مستقبلي. مهمتي هي تحضير الفريق للمباريات بأفضل شكل ممكن، وأنا ملتزم بذلك. كما قلت، نحن نعاني من عدة مشاكل كبيرة، وتركيزي ينصب بالكامل على تحسين أداء الفريق. هذا فقط ما أفكر فيه».

وأكد تن هاغ: «لا يمكن تحميل لاعب واحد سبب الهزيمة، فهي هزيمة للفريق ككل في النهاية. الفريق يفتقد للتنظيم في بعض الفترات، مثلما حدث في الهدف الأول، وهذا غير مقبول ولا يجب أن يحدث»