الفلوس السبب.. المتهم بإلقاء أمه من الطابق الثامن في المرج يمثل الجريمة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة سيدة علي يد نجلها بعد اعتدائه عليها بالضرب والقائها في منور العقار بالمرج .

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام علي ذمه التحقيق ، واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث والاستماع للشهود من الجيران ، وكذا عرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان ما اذا كان يتعاطي مواد مخدرة من عدمه .

ووسط حراسة أمنية مشددة قام المتهم بتمثيل جريمته في حضور النيابة العامة .

تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من مستشفي اليوم الواحد باستقبالها جثمان سيدة سن ٤٣ ربه منزل ومقيمه دائرة القسم متوفاة .

وتبين من الفحص والتحري وفاة السيدة نتيجة سقوطها من علو بالطابق الثامن ، وان نجلها قام بالتعدي عليها بالضرب والقائها في المنور بسبب رفض المتوفاة اعطائه مبالغ مالية .