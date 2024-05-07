لليوم الثاني.. جيش الاحتلال: اعتراض طائرة بدون طيار على إسرائيل

أعلن جيش الاتلال الإسرائيلي، اليوم اثلاثاء، أنه لليوم الثاني على التوالي يتم اعتراض طائرة بدون طيار كانت في طريقها من العراق نحو إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا ليلا طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى الأراضي المحتلة من الشرق".

وفي هذا السياق، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34789 شهيدا و78204 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيدا و96 مصابا.

وذكرت ‏مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل في ‎رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا حتى الآن.

وقالت مصادر طبية، إن 20 شهيدا وعشرات الإصابات وصلت مستشفى الكويت التخصصي في رفح.