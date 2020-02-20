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رياضة

أشرف صبحي يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع ماري رويس مساعد وزير الخارجية للشئون التعليمية والثقافية بحضور السفير جوناس كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والسفارة لبحث سبل التعاون في المجال الرياضي والشبابي.

رحب صبحي بمساعد وزير الخارجية للشئون التعليمية والثقافية وجوناسان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، معربا عن ان العلاقات بين البلدين قوية ويربطهما العديد من المصالح المشتركة في العديد من المجالات المختلفة.

وقال إن الوزارة لديها رؤية في توفير الحق لجميع فئات الشعب لممارسة الرياضة وهو حق اصيل للجميع ، والعمل علي نشر الرياضات المختلفة على مستوى الجمهورية، كما اكد ان الوزارة تعمل جنبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدني من اجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب.

أعربت ماري رويس عن سعاتها بلقائها مع الدكتور اشرف صبحي متمنية تطور العلاقات اكثر في المستقبل القريب.

ومن المقرر ان يتم ارسال مسودة في الفترة المقبلة للتباحث فيها قبل الوصول الي اتفاقية يتم توقيعها بين الطرفين للبدء في العمل بها. 

حضر اللقاء غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية بالمجلس القومي للرياضة، رضا صالح مدير عام العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للشباب، باري روجروف المستشار الخاص بالسفير الأمريكي، رايتشل لايسلي الملحق الثقافي بالسفارة.
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