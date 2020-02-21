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فتاوي تشغل الأذهان.. خالد الجندي يحسم الجدل حول الاستماع لـ الغناء والموسيقى.. رمضان عبدالمعز: الرحمة تجوز لغير المسلم.. والاستغفار للمؤمنين فقط.. وحكم العمل فى العملات الرقمية البيتكوين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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محمود ضاحي
خالد الجندى يعلق على صوره مع الراقصات 
مفتي الجمهورية: لا يجوز شرعًا تداول عملة البيتكوين

تلقت دار الإفتاء المصرية، العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.

حكم العمل في العملات الرقمية البيتكوين.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز، وقد أصدرنا بذلك فتوى مفصلة، والاقتصاديون رأوا خطورتها".

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأغاني كلام، والكلامُ حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمُفتى به فى دار الإفتاء إن الموسيقى نفسها لا حرمة في سماعها.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الغناء والموسيقى؟»: إن الموسيقى قضية خلافية، لكنه يرى أنها جائزة ومستحبة.

وتابع: «من يحرم الموسيقى على نفسه حر، لكننا نراها حلالا وليس حراما»، مردفًا: «أما الأغاني، حلالها حلال وحرامها حرام»، مؤكدًا رفضه للغناء الفاحش.

وأشاد الشيخ خالد الجندى بقرار الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بوقف مطربى المهرجانات، قائلًا: «موقف فى منتهى الجدية والشرف، نحييهم ونقف معهم ونتضامن، هذه مسئولية الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع".

وواصل الجندى، قائلًا: «فى هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، فى قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافها، مضيفا «لما نلتف حول قرار الفنان الكبير هانى شاكر بكل التضامن والاحترام، لأن هذه عظيم وإنقاذ للمجتمع».

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا توجد راقصة، إلا ودمج أصحاب الهوى صورته معها عن طريق برنامج الفوتوشوب والترويج لها على أن «الشيخ يتصور مع راقصات».

وأضاف «الجندي» : «مفيش صورة لراقصة إلا وعملوها فوتوشوب ولزقوهالي، هؤلاء من نشرها ومن ذاعها ومن روج لها فاسد، قلبه لا يوقر لا العلم ولا القرآن»، مؤكدًا أن جميعها صور مفبركة.

وعن حكم الاستماع إلى الموسيقى، أكد الشيخ خالد الجندي، أن الموسيقى قضية خلافية، لكنه يرى أنها جائزة ومستحبة.

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة تجوز على أى إنسان، لافتًا إلى أن المغفرة مخصصة فقط للمسلمين.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "لو واحد مشرك لا يجوز الاستغفار له، والرحمة أمر عام لأي شخص، وهذا مذكور في آيات القرآن".

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