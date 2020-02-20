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رياضة

عماد متعب ينتقد فايلر: أضاع فوزا سهلا أمام الزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:51 م
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
انتقد عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر وطريقة تعامله مع مباراة اليوم أمام الزمالك.

الزمالك حقق بطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بضربات الجزاء بنتيجة 4-3.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت: "الأهلي كان لديه فرصة ذهبية لتسجيل هدف، ومن المهم في المباريات الصعبة استغلال الفرص".

وأضاف عماد متعب: "فايلر تأخر في التغييرات، والشوط الثاني في أول خمس دقائق كان عليه إخراج الشحات وأجاي، ولكن تعامل فايلر مع المباراة كان بشكل غير جيد في الشوط الثاني".

وأتم: "اختبار صعب على بادجي ضربات الجزاء وضياعه لركلة الجزاء ممكن تأثر على الأهلي".
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