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رياضة

حازم إمام: أبو جبل أهدى السوبر لـ الزمالك وفايلر أخطأ في اختيار اللاعبين

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:58 م
مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن السوبر المصري أمام الأهلي، كان لقاء هاما وجيدا للأبيض وأدى المباراة بنفس خطة الترجي في السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر، بعد فوزه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد، بأبوظبي بالإمارات.

وأضاف حازم إمام خلال تواجده في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك: "مباراة هامة وجيدة للزمالك ولعبها مثل مباراة الترجي واستاد محمد بن زايد وشه حلو على الزمالك".

وتابع: "لاعبو الزمالك كانوا أهدى في ركلات الجزاء، بادجي لم نره يلعب ضربات الجزاء من قبل واختيار اللاعبين مهم في ركلات الجزاء".

وواصل: "فايلر واضح أنه قام باختيار اللاعبين الذين سيقومون بتسديد ضربات الجزاء بالترتيب في أرض الملعب وهذا ظهر على الشاشة مهم جدًا أن تحضر من قبل المباراة".

واستكمل: "أبو جبل هو من أنقذ السوبر اليوم، تصدى لركلتي جزاء وتصدى لفرصة محققة، اثنان سوبر في أسبوع مهم جدًا واحد على الترجي بطل إفريقيا والأهلي بطل إفريقيا سابقًا".

واختتم: "فبراير حلو على الزمالك رغم أننا كنا خائفين منه".
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