انخفاض في درجات الحرارة وجو غائم ورياح مثيرة للأتربة.. مؤشرات الطقس في دول الخليج

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة حالة الطقس في السعودية غدا الجمعة 21 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة علي كافة المدن بالمملكة، حيث أشادت الهيئة بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات والطقس البارد الذي يسيطر علي البلاد في الفترة الحالية وزيادة نشاط الرياح التي تزيد من الإحساس بالبرودة لدى المواطنين.





حالة الطقس في السعودية

وأوضحت الهيئة في بيانها زيادة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تعمل علي الحد من مستوي الرؤية الأفقية علي مناطق الجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية والتي تمتد لتصل إلى منطقة نجران بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ علي شمال ووسط وشرق المملكة.





حالة الرياح في المملكة





وفيما يخص حالة الرياح في البحر الأحمر فإنها تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 45/ 15 كم / ساعة وارتفاع الموج يكون من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





أما الخليج العربي فإن الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 38/10كم / ساعة وارتفاع الموج يكون من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





الطقس في الإمارات





بفعل منخفض جوي جديد يسبب تقلبات جوية وتغيرات في حالة الطقس غدا في الإمارات، حيث أوضح المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا نهارا، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا على البحر، بحسب ما نشرته صحيفة الإمارات اليوم.





حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 إلى 30 كم/س تصل أحيانا إلى 40 كم/س على البحر أحيانا.





الطقس في الكويت





تأثيرات منخفض جوي جديد يسبب تقلبات جوية وتغيرات في حالة الطقس غدا في الكويت من المتوقع أن يكون دافئا وتقل السحب تدريجيا وتكون الرياح شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة أمطار متفرقة. ويكون في ساعات المساء مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كيلومترا في الساعة.