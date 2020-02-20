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رياضة

جماهير الزمالك بالإمارات تحتفل باللاعبين عقب التتويج بـ السوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرصت جماهير الزمالك المتواجدة بالإمارات على التوجه إلى فندق إقامة الفريق والاحتفال بهم بعد الفوز علي الأهلي مساء اليوم.

وحملت الجماهير البيضاء بالامارات محمود عبد الرازق شيكابالا على الاكتاف وهتفت باسماء لاعبي الفريق الأبيض وسط فرحة كبيرة أمام فندق الفريق.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الرابعة عصر غدًا الجمعة بعد الفوز ببطولة السوبر المحلي على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تكون جماهير الزمالك في استقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى القاهرة غدا بالمطار وتوج الفريق الأبيض على الأهلي ٤-٣ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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