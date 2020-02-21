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رياضة

شاهد كيف احتفل أحمد مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر المصري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:58 ص
احمد مرتضى منصور
احمد مرتضى منصور
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مصطفى كرم
احتفل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بفوز الزمالك بلقب السوبر على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهم عل. ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات. 

ونشر أحمد مرتضي منصور صورة له بالسوبر المصري وعلق عليها قائلا "الحمد لله وحده #الزمالك #السوبر". 

وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخة بعد تغلبهم على النادي الأهلي بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء. 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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