شاهد .. جماهير الزمالك تحيي اللاعب المريض بالسرطان





وقال سعد : “تحدثت مع اللاعبين بأنني قطعت مسافة كبيرة للسفر وكنت حاصل على نسبة كبيرة من الكيماوي وكنت أريد حصد اللقب وهذا ما فعلوه”.





واختتم حديثه : “جميع لاعبي الزمالك وعدوني بحصد اللقب ونجحوا في حصده وإهدائه لي وأشكرهم على ذلك وأنا أسعد واحد في الدنيا الآن”.





وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه





و سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

أعرب سعد محمد لاعب فريق الناشئين بالزمالك والمصاب بالسرطان عن سعادته الشديدة بالفوز اليوم علي الاهلي وأن جميع لاعبي الزمالك نفذوا وعدهم معه بحصد السوبر المحلي ، وحرصت الجماهير على الاحتفال باللاعب وتحيته.