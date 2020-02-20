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رياضة

شاهد .. جماهير الزمالك تحيي اللاعب المريض بالسرطان

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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خاص - أبوظبي - ملك موسى
أعرب سعد محمد لاعب فريق الناشئين بالزمالك والمصاب بالسرطان عن سعادته الشديدة بالفوز اليوم علي الاهلي وأن جميع لاعبي الزمالك نفذوا وعدهم معه بحصد السوبر المحلي ، وحرصت الجماهير على الاحتفال باللاعب وتحيته.

 وقال سعد : “تحدثت مع اللاعبين بأنني قطعت مسافة كبيرة للسفر وكنت حاصل على نسبة كبيرة من الكيماوي وكنت أريد حصد اللقب وهذا ما فعلوه”.

 واختتم حديثه : “جميع لاعبي الزمالك وعدوني بحصد اللقب ونجحوا في حصده وإهدائه لي وأشكرهم على ذلك وأنا أسعد واحد في الدنيا الآن”. 

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه

 وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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