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توك شو

أيهما أكثر خطورة.. تعرف على أنواع العدوى وطرق علاجها..فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:58 ص
لبفرق بين البكتيريا
لبفرق بين البكتيريا والفيروس
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة القاهرة  ، أنه يوجد عدد من إصابات العدوي فيوجد  بكتيريا وعدوي الفيروس ، مؤكدة أن علاج البكتيريا يكون  أسهل من الفيروس.

وأضافت مايسة شوقي خلال لقائها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع علي قناة " دي أم سي " ، أن المضادات الحيوية هي العلاج الأنسب للبكتيريا   ، مشيرة إلى أن الفيروس لا يوجد سوى القليل من المضادات لعلاجه سريعا .

وأكدت  رئيس قسم الصحة العامة ، أن الفيروس بطبيعته متغير الصفات عند انتقالة من شخص لآخر، متابعة أن تطور الفيروس المستمر يؤدي لصعوبة علاجه.

وأشارت الدكتورة شوقي، أن العدوات الفيروسية أكثر انتشارا وتختلف أنواع إصابتها ، مضيفه أن  إصابات البكتيريا والفيروس كلاهما ينتقل عن طريق العدوى من شخص لآخر.

وتابعت الدكتورة مايسة ، أن العدوات الفيروسية الأكثر انتشارا هي التي  تتم عن طريق الجهاز التنفسي وعن طريق الغذاء ، مؤكده أن هناك فيروسات يتم السيطرة عليها عن طريق التطعيمات مثل  فيروس الغدة النكافية والكبد الوبائي من النوع “ B”.
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د. هلالي عبد الرحمن يكتب: كورونا الكلاب

علاج الإسهال الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

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