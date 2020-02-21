أيهما أكثر خطورة.. تعرف على أنواع العدوى وطرق علاجها..فيديو

قالت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة القاهرة ، أنه يوجد عدد من إصابات العدوي فيوجد بكتيريا وعدوي الفيروس ، مؤكدة أن علاج البكتيريا يكون أسهل من الفيروس.





وأضافت مايسة شوقي خلال لقائها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع علي قناة " دي أم سي " ، أن المضادات الحيوية هي العلاج الأنسب للبكتيريا ، مشيرة إلى أن الفيروس لا يوجد سوى القليل من المضادات لعلاجه سريعا .





وأكدت رئيس قسم الصحة العامة ، أن الفيروس بطبيعته متغير الصفات عند انتقالة من شخص لآخر، متابعة أن تطور الفيروس المستمر يؤدي لصعوبة علاجه.





وأشارت الدكتورة شوقي، أن العدوات الفيروسية أكثر انتشارا وتختلف أنواع إصابتها ، مضيفه أن إصابات البكتيريا والفيروس كلاهما ينتقل عن طريق العدوى من شخص لآخر.





وتابعت الدكتورة مايسة ، أن العدوات الفيروسية الأكثر انتشارا هي التي تتم عن طريق الجهاز التنفسي وعن طريق الغذاء ، مؤكده أن هناك فيروسات يتم السيطرة عليها عن طريق التطعيمات مثل فيروس الغدة النكافية والكبد الوبائي من النوع “ B”.