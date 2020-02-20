أقوى من المضادات الحيوية.. توابل لتنظيف الجسم من السموم وحرق الدهون

توابل عديدة تغفلين تناولها تساعد على الوقاية من أمراض القلب والسرطان، إليكِ أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى أدخليها إلى نظامك يوميا.
1. الكركم
غني بالكركمين الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية وله فوائد محتملة للوقاية من أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر، كما أن لديه خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل ومشاكل الصحة العقلية.
2. الفلفل الأسود
مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. ومن المعروف أيضا عن خصائصه المضادة للسرطان والميكروبات.
4. القرنفل
5. مسحوق الكزبرة
بذور الكزبرة التي تعد مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، هذه التوابل مفيدة للكبد والأمعاء ومشاكل الجهاز الهضمي.
6. بذور الخردل
7. بذور الكمون
بذور الكمون تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتساعد على الهضم والربو وفقر الدم، إلى جانب تعزيز فقدان الوزن.
1. الكركم
غني بالكركمين الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية وله فوائد محتملة للوقاية من أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر، كما أن لديه خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل ومشاكل الصحة العقلية.
2. الفلفل الأسود
مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. ومن المعروف أيضا عن خصائصه المضادة للسرطان والميكروبات.
3. القرفة
تشتهر القرفة بإدارة مستويات الجلوكوز في الجسم وإبقاء الكوليسترول تحت السيطرة، وتساعد القرفة أيضًا في علاج أمراض اللثة.
4. القرنفل
خصائصه المضادة للأكسدة والمطهرة ومضادة للجراثيم، ويساعد أيضًا في علاج مشاكل المعدة ، وجع الأسنان والأرق.
5. مسحوق الكزبرة
بذور الكزبرة التي تعد مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، هذه التوابل مفيدة للكبد والأمعاء ومشاكل الجهاز الهضمي.
6. بذور الخردل
محملة بفيتامين "ب" المركب الذي هو فعال لتخفيف أعراض التهاب المفاصل، خاصة آلام المفاصل. إن تضمين بذور الخردل بانتظام في النظام الغذائي يحسن صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ والمساعدة في الدورة الدموية.
7. بذور الكمون
بذور الكمون تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتساعد على الهضم والربو وفقر الدم، إلى جانب تعزيز فقدان الوزن.