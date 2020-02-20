أقوى من المضادات الحيوية.. توابل لتنظيف الجسم من السموم وحرق الدهون

3. القرفة



تشتهر القرفة بإدارة مستويات الجلوكوز في الجسم وإبقاء الكوليسترول تحت السيطرة، وتساعد القرفة أيضًا في علاج أمراض اللثة.



خصائصه المضادة للأكسدة والمطهرة ومضادة للجراثيم، ويساعد أيضًا في علاج مشاكل المعدة ، وجع الأسنان والأرق.





محملة بفيتامين "ب" المركب الذي هو فعال لتخفيف أعراض التهاب المفاصل، خاصة آلام المفاصل. إن تضمين بذور الخردل بانتظام في النظام الغذائي يحسن صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ والمساعدة في الدورة الدموية.