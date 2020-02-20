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اقتصاد

النفط يصعد بفعل مخاطر تهدد المعروض.. ومخاوف الفيروس تنحسر

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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وكالات
ارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه.

ولا توجدة بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضي إلى إغلاق موانيها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة روسنفت إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، مما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 59.26 دولار للبرميل، بعد صعودها إلى 59.7 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان خام القياس العالمي زاد 2.4% وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.
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