وادي الراحة.. إنشاء 9500 جبانة بطريق العين السخنة بتكلفة نصف مليار جنيه

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الجبانات التى تقيمها المحافظة بطريق العين السخنة "جبانات وادى الراحة" والتى يبلغ عددها 5 آلاف جبانة بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيصها للحاجزين الذين سددوا أقساطها.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يلبى الطلبات المقدمة للمحافظة للحصول على مقابر، مضيفا أن إجمالى الأرض التي سيقام عليها المشروع بالكامل تبلغ مساحتها 110 فدان خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان لصالح محافظة القاهرة بنظام نقل الأصول بجنوب مدينة القاهرة الجديدة لانشاء 9500 جبانة وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 435 مليون جنيه .





والجبانات التى أقامتها المحافظة محاطة بسور كبير لحمايتها ويتوسطها مسجد على مساحة 600 م2 سيتم تسليمه للأوقاف لتعيين خطيب وإمام له ، ويبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2 وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات وتم بنائها بالطوب الوردى كما تم تصميم التقاطعات الداخلية للمدافن بشكل يمنع الحوادث والتصادمات ، والمدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية.





وتضم منطقة المدافن 10 مبانى إدارية بمسطح 100 م2 للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين ، وبها استراحة للمعزين لحمايتهم فى حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن كما أن الشوارع يتراوح عرضها من 12 م2 ــــ 16 م2 ، ويبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 م2 .



