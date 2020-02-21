شاهد.. حنان مطاوع تدعم مرضى مستشفى بهية

وجاء ذلك بعد إطلاق مستشفى بهية مبادرة هامة لجمع 21 مليون جنيه تبرعات خلال 30 يوما تنتهي يوم 21 مارس ، وقام عدد من سيدات المجلس القومى للمرأة والفنانات بدعم المبادرة .

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع تقوم بتصوير مسلسل " بنت القبائل" و هوعمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.



