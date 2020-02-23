شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

تستعد إحدى شركات التأمين على السيارات في مصر لإطلاق مزاد خاص بها في يوم 26 فبراير الجاري، يشمل سيارات نقل وربع نقل وملاكي ساري التراخيص من موديلات سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٢٠، وقال المسئولون عن المزاد إن البيع سيكون كل سيارة علي حدة وبدون بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

ويشمل المزاد عدد ٢ راس تريللا مرسيدس ودبابه وجامبو وسيارات ملاكي و تشمل

أوبل

استرا



opel astra



نيسان سنترا

nissan sentra



نيسان صنى

nissan sunny



فورد فيوجن

ford fusion



فورد فيستا

ford fiesta



ستروين سى اليزيه

citroen c elysee



شيفروليه

أوبترا

chevrolet optra



رينو لوجان



renault logan



هيونداي النترا



hyundai elantra



Byd



كيا بيجاس



kia pegas



تويوتا كورولا



toyota corolla



مازدا 3

mazda 3



كما سيشمل المزاد لوط قطع غيار سيارات متنوع، فيما ستكون المعاينات يوميًا من ١١ إلى ٤ عصرًا عدا الجمعة.

وستكون المعاينة بمخازن الشركة أول طريق صفط اللبن كرداسة بجوار نزلة دائري صفط اللبن وتتوفر كراسة الشروط بالمخزن نظير مبلغ ١٠٠جنيه.

