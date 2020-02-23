شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

تستعد إحدى شركات التأمين على السيارات في مصر لإطلاق مزاد خاص بها في يوم 26 فبراير الجاري، يشمل سيارات نقل وربع نقل وملاكي ساري التراخيص من موديلات سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٢٠، وقال المسئولون عن المزاد إن البيع سيكون كل سيارة علي حدة وبدون بطاقة ضريبية وسجل تجاري.
ويشمل المزاد عدد ٢ راس تريللا مرسيدس ودبابه وجامبو وسيارات ملاكي و تشمل
أوبل
استرا
opel astra
نيسان سنترا
nissan sentra
نيسان صنى
nissan sunny
فورد فيوجن
ford fusion
فورد فيستا
ford fiesta
ستروين سى اليزيه
citroen c elysee
شيفروليه
أوبترا
chevrolet optra
رينو لوجان
renault logan
هيونداي النترا
hyundai elantra
Byd
كيا بيجاس
kia pegas
تويوتا كورولا
toyota corolla
مازدا 3
mazda 3
كما سيشمل المزاد لوط قطع غيار سيارات متنوع، فيما ستكون المعاينات يوميًا من ١١ إلى ٤ عصرًا عدا الجمعة.
وستكون المعاينة بمخازن الشركة أول طريق صفط اللبن كرداسة بجوار نزلة دائري صفط اللبن وتتوفر كراسة الشروط بالمخزن نظير مبلغ ١٠٠جنيه.