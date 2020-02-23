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رياضة

في عيد ميلاده.. ميدو يختار أفضل لاعب قام بتدريبه

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:15 م
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
يحتفل اليوم أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس، والمنتخب الوطني السابق، بعيد ميلاده الـ37 اليوم، حيث إنه من مواليد 23 فبراير 1983.

ميدو خاض 6 تجارب في مسيرته التدريبية، كانت مع أندية الزمالك (مرتين)، الإسماعيلي، وادي دجلة، الوحدة السعودي، ومصر للمقاصة.

واختار "ميدو"، طارق حامد نجم وسط الزمالك، أفضل لاعب لعب تحت قيادته، خلال مسيرته التدريبية.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي "تويتر": "أكثر لاعب بفتخر إنني قمت بتدريبه هو طارق حامد".

وأضاف "ميدو":  "طارق حامد رجل محترم.. ولاعب كبير".

وكان طارق حامد، قد ساهم في تتويج الزمالك بلقبي السوبر الإفريقي والمصري، على حساب الترجي التونسي والأهلي، في الأسبوع الماضي.

كما أنه حقق مع الزمالك ألقاب كأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، والدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي مرة واحدة.
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