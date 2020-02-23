الأورمان تطلق مبادرة "بزكاتك.. اكفل أسرة بمشروع صغير" بالمنيا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تطلق الجمعية بمحافظة المنيا مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "بزكاتك .. اكفل اسرة بمشروع صغير" وذلك فى إطار تخطيطها لان تتماشى أنشطتها الخيرية خلال عام 2020 مع شعار

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الانتقال بالعمل الأهلي من الخيرية الى الاستدامة"

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حيث تستهدف التأكيد على الانتقال بشكل الدعم المقدم الى الأسر الأكثر احتياج من المساعدات الموسمية والإعانات المرحلية الى توفير دخل شهري ثابت للأسرة بإمدادها بمشروع تنموي صغير ومتناهي الصغر

وأكد شعبان أن إطلاق الجمعية لمبادرتها الجديدة "بزكاتك .. اكفل اسرة بمشروع صغير " ياتى امتداد للنهج الذى بداته الاورمان قبل سنوات من الان فى دعم شرائح الايتام غير القادرين وأسرهم من خلال إمداد الاسر بمشروع تنموي صغير ومتناهى الصغر.





حيث نجحت الجمعية ومن خلال مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا فى تقديم عدد 8343 مشروع تنموى صغير ومتناهى الصغر لعدد 8343 اسرة غير قادرة بالقرى الاكثر احتياج بجميع مراكز المحافظة تنوعت هذه المشروعات ما بين توزيع قروض حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشي للأسر الاكثر احتياجا .





وأوضح مدير عام الأورمان أن مبادرة الأورمان الجديدة تأتى كترجمة سريعة لما طالب به مؤتمر الاورمان الاول للتنمية المستدامة الذى نظمته الجمعية فى يناير الماضى بالاقصر بحضور عدد كبير من الوزراء وشخصيات عالمية واقليمية وعربية رفيعة معنية بالتنمية وان المبادرة تعمل على تشجيع المتبرعين من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والافراد لان يدعموا بتبرعاتهم توفير فرص عمل ودخل شهرى ثابت للاسر الاشد احتياج والعودة بالقرى الى ان تصبح قرى منتجة وهو ما يعود بالنفع ليس فقط على الاسر المستفيدة ذاتها ولكن ايضا على الاوساط الاجتماعية المحيطة بالاسرة كونها تستفيد من المنتج الذى تنتجه الاسر من مشروعاتها التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر كذلك العودة بالفائدة على الاقتصاد المصرى بشكل عام.





واشار إلي ان المبادرة الجديدة سوف تعمل على توفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع طبيعة الانشطة الاقتصادية فى القرى المستهدفة وتناسب مع امكانيات وقدرات الاسرة المتلقية للمشروع كذلك فقد تم دراسة طبيعة هذه المشروعات دراسة اقتصادية معمقة وتم التخطيط للتنفيذ بما يضمن نجاح المشروع وفرص التسويق وبما يحقق الهدف العام وهو الانتقال بالاسر من دائرة العوز والاحتياج الى دائرة الاكتفاء والانتاج.