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أخبار العالم

اختراق حسابات صحفيين أتراك كشفوا مقتل جنود أردوغان في ليبيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت صحيفة "يني تشاغ" التركية إن البريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بصحفيين أتراك، تم اختراقها، بعدما كشفا عن مقتل جنود أتراك في ليبيا. 

ووفقا للصحيفة فإن البريد الإلكتروني وحسابات تويتر الخاصة بالصحفيين التركيين بوتاهان تشولاك، ومراد أجيرل قد اخترقا، بعدما قالا إن جنودا أتراك فقدوا حياتهم في ليبيا، وقد تم دفنهم بدون جنازة رسمية.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن عددا من العسكريين الأتراك قتلوا في ليبيا. 

وكانت آخر تغريدة للصحفي تشولاك، تضمنت اقتباسا لأردوغان قال فيه "بالطبع، لدينا شهداء قليلون في ليبيا، لكن في المقابل هؤلاء الشهداء القلائل، حيدوا ما يقرب من 100 جندي هناك".

وكانت آخر تغريدة للصحفي تشولاك، تضمنت اقتباسا لأردوغان قال فيه "بالطبع، لدينا شهداء قليلون في ليبيا، لكن في المقابل هؤلاء الشهداء القلائل، حيدوا ما يقرب من 100 جندي هناك".

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